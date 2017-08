Hochhausbrand in Dubai: Behörden suchen Ursache

Dubai. Nach dem Brand in einem Hochhaus in Dubai hat die Suche nach der Ursache begonnen. Bei dem riesigen Feuer in einem der höchsten Wolkenkratzer der Stadt wurde niemand verletzt. Das Hochhaus mit dem Namen Torch Tower - „Fackel-Turm“ - fing in der Nacht Feuer. Es konnte nach Behördenangaben aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Videos im Internet zeigen, wie Flammen aus etlichen Etagen des 86 Stockwerke hohen Wolkenkratzers schlugen. Brennende Trümmerteile fielen in die Tiefe. dpa