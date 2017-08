Hitze von Andalusien bis Mallorca

Madrid. Große Teile Spaniens schwitzen auch an diesem Wochenende weiter bei sehr hohen Temperaturen. In 30 Provinzen vor allem im Süden und Osten des Landes herrsche noch immer Alarmstufe, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf das nationale Wetteramt Aemet. Besonders betroffen seien andalusische Städte wie Córdoba, Granada und Sevilla, aber auch die Hauptstadt Madrid und die Urlaubsinsel Mallorca. Für heute sagten Meteorologen Höchstwerte von 43 Grad voraus, etwa in Córdoba. Nachts sollten die Temperaturen nicht unter 23 Grad sinken. dpa