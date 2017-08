Herbstwetter mit Gewitter löst Schönwetterperiode ab

Essen. Nach einem hochsommerlichen Endspurt kündigt sich in NRW der Herbst mit Hagel und Starkregen an. Von Mittwochnachmittag an drohen vor allem im Süden und Südosten Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Essen mit. Bis dahin bleibe es sommerlich warm. Ob auch das Ruhrgebiet von den Unwettern getroffen wird, ist noch offen.

Schülern dürfte der Wetterumschwung fast egal sein. Am Mittwoch beginnt nach der Schönwetterphase der vergangenen Tage wieder der Unterricht. Meteorologisch passt der Umschwung. Am Freitag beginnt der Herbst. Bereits am Donnerstag gehen die Temperaturen auf höchstens 20 Grad zurück. Es bleibt dann wechselhaft und kühler.

dpa/lnw