„Harvey“ in Louisiana erwartet

New Orleans. Während Texas mit den Verwüstungen und Überschwemmungen durch Tropensturm „Harvey“ kämpft, bereitet sich auch der östlich gelegene Nachbarstaat Louisiana auf Überflutungen vor. In New Orleans bleiben Schulen und Behörden geschlossen. Der Bürgermeister empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Trinken und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig haben. In Texas kämpften Rettungskräfte bis in die Nacht gegen die Fluten. US-Präsident Donald Trump besucht heute die Region. dpa