Hammerlos für 1899: FC Liverpool wartet in den Playoffs

Nyon. Auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League muss 1899 Hoffenheim mit dem FC Liverpool eine hohe Hürde aus dem Weg räumen. Dennoch ist die Vorfreude auf das Playoff-Duell mit den Engländern riesig.

Das Wiedersehen mit Startrainer Jürgen Klopp und Ex-Spieler Roberto Firmino in den Playoffs zur Champions League löste bei der TSG 1899 Hoffenheim Freude statt Furcht aus.

Mit dem 18-maligen englischen Meister FC Liverpool erwischte der Dorfclub bei seiner Premiere auf der internationalen Fußball-Bühne zwar das befürchtete Hammerlos, das die Hoffenheimer jedoch eher als Traumlos werteten. „Wir dürfen gegen einen tollen Gegner in einem legendären Stadion spielen. Das ist schon etwas Besonderes“, kommentierte TSG-Trainer Julian Nagelsmann die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon.

„Das ist ja irgendwie Murphy's Law“, stellte Nagelsmann fest. „Ich hatte Liverpool im Gefühl und ich denke, sowohl für die Fans als auch für die Medien ist das eine tolle Sache. Jürgen Klopp wieder in Deutschland.“

Die Kraichgauer genießen am 15. August zunächst Heimrecht und müssen am 23. August an der legendären Anfield Road antreten. „Wir freuen uns wahnsinnig. Liverpool ist eine große Herausforderung, aber bei uns ist einfach die Freude riesengroß, dabei sein zu dürfen“, erklärte Hoffenheims Profichef Alexander Rosen. „Jürgen Klopp kommt, Robert Firmino kehrt zurück. Das alles macht aus einer tollen Situation eine absolut besondere.“

Der Brasilianer Firmino war 2015 für die Hoffenheimer Rekordablöse von 41 Millionen Euro nach Liverpool gewechselt. Bei den Reds stehen zudem Nationalspieler Emre Can und der frühere Schalker Joel Matip unter Vertrag.

Im Falle des Einzugs in die Gruppenphase der Königsklasse winken Hoffenheim Millioneneinnahmen. Bei einem Scheitern würde der Bundesligist in der Europa League spielen. Seit der Premiere 1997 sind erst vier deutsche Teams in den Playoffs ausgeschieden: 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012).

Entsprechend motiviert gehen die Hoffenheimer die Aufgabe an. „Liverpool ist eine überragende Mannschaft, aber wir werden alles für das Weiterkommen tun“, versprach Nagelsmann. „Ich habe auch schon eine Idee, wie wir etwas reißen können. Aber wir müssen noch das eine oder andere Spiel anschauen, um einen Plan auszuarbeiten.“

Einen ersten Eindruck von der Spielstärke der Engländer hatte Nagelsmann zu Wochenbeginn beim Audi Cup in München gewonnen, wo die Klopp-Truppe den FC Bayern mit 3:0 abfertigte. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti drückt den Hoffenheimern nun die Daumen. „Ich werde das deutsche Team unterstützen. Für Julian ist es eine neue Erfahrung. Ich hoffe, er kann gewinnen gegen Liverpool“, sagte Ancelotti.

Chancenlos sieht Nagelsmann sein Team gegen den achtmaligen Europacup-Champion (5x Pokal der Landesmeister oder Champions League, 3x UEFA-Pokal) nicht. „Ich glaube, sie hätten sich auch nicht unbedingt uns als Gegner ausgesucht“, sagte der 30-Jährige forsch. Und Rosen betonte: „Wir sind wie immer maximal ehrgeizig. Wir treten schon an, um in die Gruppenphase zu kommen.“

Die 4. Runde der Playoff-Spiele im Überblick:

1899 Hoffenheim - FC Liverpool

FK Karabach Agdam - FC Kopenhagen

APOEL Nikosia - Slavia Prag

Olympiakos Piräus - HNK Rijeka

Celtic Glasgow - FK Astana

Hapoel Be’er Scheva - NK Maribor

Istanbul Basaksehir - FC Sevilla

Young Boys Bern - ZSKA Moskau

SSC Neapel - OGC Nizza

Sporting Lissabon - Steaua Bukarest

dpa