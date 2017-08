Haftbefehl gegen Verdächtigen nach Feuer bei Obdachlosem

Köln. Nach dem Feuer an der Schlafstelle eines Kölner Obdachlosen ist Haftbefehl gegen einen ebenfalls wohnsitzlosen Mann erlassen worden. Der Verdächtige sitze nun in Untersuchungshaft, teilte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch mit. Dem Mann werde versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Brandstiftung vorgeworfen. Ein Richter habe den Haftbefehl am Dienstag erlassen.

Der zuvor gesuchte Mann hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet, die Tat aber bestritten. Die Staatsanwaltschaft hält ihn allerdings für dringend verdächtig. Er soll vor dem Feuer in der Nacht zu Montag mit dem Opfer, einem 47 Jahre alten Obdachlosen, gestritten haben. Der Mann hatte sich bei dem Brand an seiner Schlafstätte unter einem Gewölbebogen noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

dpa/lnw