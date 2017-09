Großeinsatz wegen Kochsalz

Die Feuerwehr hatte gestern einen sehr anstrengenden Tag. Dabei war der Auslöser gar nicht gefährlich. Aber das wusste man zunächst nicht. Und so musste eine Spezialeinheit der Feuerwehr aus Dortmund herkommen, um ein vielleicht giftiges Pulver zu untersuchen. Erst diese Untersuchung zeigte: Es war weder Gift noch ein Krankheitserreger. Es war gewöhnliches Kochsalz, wie es in jeder Küche zu finden ist.

Ein Besucher der Jobcenter-Behörde am Busbahnhof hatte sich dort über etwas geärgert. Deswegen wollte er den Mitarbeitern wohl Angst einjagen. Er ging in zwei Büros und verstreute für alle Anwesenden gut sichtbar ein weißes Pulver. Dass es nur Salz war, sagte er nicht. Und so gingen Polizei und Feuerwehr erst einmal vom Schlimmsten aus, bis die Laboruntersuchung Grund zur Entwarnung gab.

Menschen auf diese Weise einen Schrecken einzujagen, gehört sich nicht und ist strafbar. Als die Polizei in Holzwickede in die Wohnung des Mannes stürmte, fand sie auch dort ein Häuflein weißen Pulvers vor. Also musste die Feuerwehr ein weiteres Mal anrücken, um auch dort dieses Pulver zu analysieren. Wieder handelte es sich um Natriumchlorid – also Kochsalz.