Großbrand zerstört Olymp-Sportpark in Dorsten

Dorsten. Ein Großbrand hat in der Nacht zum Freitag ein Fitnessstudio in Dorsten komplett zerstört und einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Der gesamte Gebäudekomplex des Olymp-Sportparks, in dem ein Fitnessstudio, eine Tennishalle und Praxisräume untergebracht waren, sei niedergebrannt, teilte die Polizei mit. Eine angrenzende Sporthalle konnte geschützt werden. 120 Feuerwehrleute waren bis in den Morgen im Einsatz. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Ursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. dpa/lnw