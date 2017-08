Greuther Fürth verliert Heimspiel gegen Bielefeld

Fürth. Die SpVgg Greuther Fürth hat auch das erste Heimspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Franken zogen am Sonntag gegen Arminia Bielefeld mit 1:2 (0:2) den Kürzeren. Die entscheidenden Tore für die Gäste erzielten Keanu Staude (38. Minute) und Fabian Klos per Foulelfmeter (42.). Den nur zu Beginn und in der Schlussphase stärkeren Fürthern reichte der Anschlusstreffer von Nik Omladic (72.) nicht für einen Punkt. Die Elf von Trainer Janos Radoki verpatzte damit den Saisonauftakt komplett, nachdem sie am ersten Spieltag in Darmstadt mit 0:1 verloren hatte. dpa/lby