Götze weiter im Aufwind

Bad Ragaz. Weltmeister Mario Götze macht nach Einschätzung seines Trainers weiter Fortschritte. „Als Fußball-Liebhaber macht es Spaß, ihn bei der Arbeit zu sehen. Mario ist ein sehr guter Spieler“, sagte der neue Dortmunder Coach Peter Bosz am Montag im Trainingslager des Revierclubs in Bad Ragaz in der Schweiz.

Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Götze war vor gut drei Wochen zum Start in die Saisonvorbereitung in das Teamtraining zurückgekehrt und zeigte zuletzt in Testspielen vielversprechende Ansätze. Dennoch warb Bosz um Geduld: „Wir müssen vorsichtig mit ihm sein. Wenn man fünf Monate nicht da ist, kann man das nicht in fünf Wochen aufholen.“

dpa