Gläubige soll Anschlag auf Zeugen Jehovas verübt haben

Menden. Nach einem Brandanschlag auf ein Gebäude der Zeugen Jehovas in Menden (Märkischer Kreis) ist ein Mitglied der Gemeinde als mutmaßliche Täterin festgenommen worden. Einen politischen oder religiösen Hintergrund schließt die Staatsanwaltschaft aus. „Auslöser war ein Streit innerhalb der Gemeinde““, sagte ein Sprecher am Dienstag in Arnsberg.

Die festgenommene 34-Jährige soll nach Überzeugung der Ermittler Grillanzünder an den Wänden des Hauses verteilt und kleine Brände gelegt haben. Die Feuerwehr hatte die Brandstellen schnell gelöscht, es entstand lediglich geringer Schaden.

Nordrhein-Westfalen hat die Zeugen Jehovas im Februar als letztes Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Damit ist die Glaubensgemeinschaft den großen Kirchen gleichgestellt. Die umstrittene Religionsgemeinschaft war 2006 in Berlin nach langem Rechtsstreit erstmals von einem Bundesland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt worden.

dpa/lnw