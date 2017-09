Gemeinsam laufen verbindet

Kollegen treffen sich jeden Tag auf der Arbeit. Sie teilen sich ein Büro, planen gemeinsame Projekte, versorgen Patienten im Krankenhaus, unterrichten gemeinsam in einer Schule, betreuen Kinder in einer Kita oder verkaufen die neueste Mode. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Dabei steht normalerweise natürlich die Arbeit im Vordergrund. Gestern war das in Bergkamen anders. Da gingen Arbeitskollegen beim Firmenlauf gemeinsam joggen oder walken. 42 Firmen schickten mehr als 500 Teilnehmer ins Rennen. Auch ein kleines Team dieser Zeitung ging an den Start. Das ließ sich Rubi Rubens nicht entgehen. Vor dem Start verteilte er mit Kinderredakteurin Susanne Hoffmann Traubenzucker an die Teilnehmer und Zuschauer. Natürlich war er auch für ein Foto und ein wenig Kuscheln zu haben. Den Startschuss um 18.30 Uhr feuerte Bürgermeister Roland Schäfer ab. Und Rubi Rubens feuerte die Teilnehmer an. Alle natürlich, nicht nur seine Kollegen von der Zeitung.

Als der erste Läufer zum Zentrumsplatz zurückkehrte, war Rubi Rubens an der Ziellinie, um ihn zu empfangen. Ein wenig warten musste Rubi dann aber schon, bis seine Kollegen ankamen. Aber ums Gewinnen ging es beim Firmenlauf ohnehin nicht, sondern darum, gemeinsam sportlich zu sein.