Geldautomat in Köln gesprengt: Polizei sucht die Täter

Köln. In Nordrhein-Westfalen ist erneut ein Geldautomat gesprengt worden. Dieses Mal schlugen zwei maskierte Männer am frühen Samstagmorgen in einer Bank in Köln-Braunsfeld zu. Sie hatten laut Polizei vorher ein Gasgemisch in den Geldautomat geleitet und es dann entzündet. Die beiden bislang unbekannten Männer flüchteten den Angaben nach mit dem erbeuteten Geld auf einem Roller Richtung Stadtwald.

Die Feuerwehr musste anrücken, weil es durch die Explosion im Vorraum der Bank gebrannt hatte. Über den Schaden konnte die Polizei-Leitstelle am Samstag zunächst keine Angaben machen.

In den vergangenen knapp vier Wochen waren bereits Geldautomaten in Rheine, Herne, Remscheid, Wuppertal und Wesel gesprengt worden. Nicht immer machten die Täter dabei Beute.

dpa/lnw