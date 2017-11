Gefahren für das Fahrrad

Mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dann in einen Zug einsteigen – so kann man auch ohne Auto größere Strecken zurücklegen. Allerdings stellt sich dabei die Frage, was man während der Zugfahrt mit dem Fahrrad macht. Es mitzunehmen, wäre durchaus eine Idee, allerdings kostet das eine Zusatzfahrkarte. Das Rad stehen zu lassen am Bahnhof dagegen kann gefährlich sein.

Zumindest am Bahnhof in Königsborn kommt es immer wieder vor, dass Fahrräder absichtlich kaputtgemacht werden. Radfahrer, die mit dem Zug weggefahren waren, finden ihr Rad bei der Rückkehr beschädigt vor. Manchmal sind die Schäden so schlimm, dass das Fahrrad gar nicht mehr zu benutzen ist.

Wer so etwas macht und warum er es tut, das ist nicht bekannt. Im Rathaus machen sich Mitarbeiter der Stadt Gedanken darum, wie sich diese Art von Sachbeschädigung verhindern lässt. Denn eigentlich wollen die Leute im Rathaus, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren und auf ein Auto verzichten. Eine Idee, über die gerade nachgedacht wird, ist diese: Es könnte dort eine Art Käfig für Fahrräder gebaut werden mit einer Tür, die nur Radfahrer mit einem Chip öffnen können. Aber entschieden ist das noch nicht.