GdP für Probelauf mit Elektroschockpistolen in NRW

Düsseldorf. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich für einen Probelauf mit Elektroschockpistolen in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Man werde einen solchen Versuch bei der NRW-Polizei mittragen. Das hat GdP-Landeschef Arnold Plickert am Montag bei einer Tagung der NRW-Polizeipräsidenten in Mettmann angekündigt.

Damit vollzog die Gewerkschaft einen Sinneswandel: Vor einiger Zeit hatte sich ein Landesdelegiertentag noch mehrheitlich gegen die als Taser bekannten Waffen ausgesprochen.

Inzwischen gebe es aber eine neue Generation von Geräten, die sich in Berlin als hoch abschreckend und deeskalierend erwiesen habe, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Dort hätten Beamte 30 Mal mit dem Einsatz gedroht, die Waffe aber kein einiges Mal auslösen müssen.

Die neuen Distanzwaffen markieren den Treffpunkt der Metallhaken auf dem Körper vorab mit Laser-Lichtpunkten. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die schwarz-gelbe Landesregierung einen Test der „Distanz-Elektroimpulsgeräte“ vereinbart.

dpa/lnw