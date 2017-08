Gaffer wollen gucken und filmen: Polizei droht

Düren. Gaffer haben in Düren bei einem Rettungseinsatz für einen schwerverletzten Rollerfahrer erst Platz gemacht, als die Polizei mit Konsequenzen drohte. Nach Polizeiangaben von Montag war der Rollerfahrer, der während der Fahrt auf sein Telefon geschaut haben soll, auf ein Auto am Straßenrand aufgefahren. Die beiden Insassen des Autos kümmerten sich den Angaben nach sofort um den schwer verletzten Mann. Fußgänger, die sich am Sonntagabend das Geschehen aus nächster Nähe ansehen wollten, behinderten demnach die Rettungskräfte - ebenso Autofahrer, die auf der Gegenfahrbahn stoppten, um die Ereignisse mit ihren Smartphones aufzuzeichnen. dpa/lnw