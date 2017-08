Fußball-Bundesliga: Rhein-Derby gleich am 1. Spieltag

Mönchengladbach. Ein Derby zum Start in die neue Saison: Gladbach gegen Köln ist seit Jahren eines der emotionalsten Spiele in der Fußball-Bundesliga. Die neue Spielzeit wird für beide Vereine besonders spannend.

Brisantes Rhein-Derby zum Auftakt: Gleich am ersten Bundesliga-Spieltag treffen am Sonntag (18.00 Uhr) Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln aufeinander. Nachdem die Borussia dreimal in Folge im Europacup startete, spielt nun erstmals seit 25 Jahren der FC europäisch. Bei den Kölnern steht Derby-Held Marcel Risse ausgerechnet in diesem Duell vor seinem Comeback nach neun Monaten. Im November 2016 gelang ihm in der Nachspielzeit mit einem Freistoß der 2:1-Siegtreffer, der später zum „Tor des Jahres“ gewählt wurde. Auch im Rückspiel gab es einen Auswärtssieg: Die Borussia gewann in Köln 3:2.

