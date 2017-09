Herne. Beim Brand eines Wohnhauses in Herne sind fünf Menschen verletzt worden. Die Bewohner im Alter von 13 bis 84 Jahren wurden am Samstag in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Ein Auto, das vor dem Gebäude stand, sei durch die Hitze beschädigt worden. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. dpa/lnw