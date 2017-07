Frontal von Auto erfasst: 76-jähriger Zeitungsausträger tot

Nümbrecht. Beim Zeitungsaustragen ist ein 76 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen in Nümbrecht bei Gummersbach frontal von einem Auto erfasst worden und tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort. Der 20 Jahre alte Fahrer hat keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Blutprobe wurde angeordnet, das Ergebnis steht noch aus. Die Unfallursache sei derzeit unklar. dpa/lnw