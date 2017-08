Frau will Hund von den Schienen holen: Von Lok erfasst

Minden. Bei dem Versuch ihren Hund von den Gleisen zu holen, ist eine Frau in Minden von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Der Hund hatte sich während eines Spazierganges in der Nähe des Bahnhofs losgerissen und war auf die Gleise gelaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 46-jährige lief ihm hinterher, gleichzeitig kam ein Güterzug mit Tempo 80 heran. Zwar machte der Lokführer noch eine Notbremsung, er konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die Frau wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Hund blieb unverletzt und lief alleine nach Hause. Ein Angehöriger der Verletzten fand ihn vor der Haustür. dpa/lnw