Frau stirbt nach Zusammenprall mit Polizeimotorrad

Düsseldorf. Bei einer Einsatzfahrt mit dem Motorrad hat ein Düsseldorfer Polizist eine alte Frau angefahren. Die 86-Jährige erlag am Freitag ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Vortag. Der 49 Jahre alte Polizist habe mit seinem Motorrad zunächst vor einer roten Ampel gestanden, erläuterte ein Polizeisprecher. Dabei sei er zu einem Einsatz wegen einer vermuteten Straftat beordert worden. Er sei losgefahren, als die Ampel bereits grün zeigte und habe Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Nach einer kurzen Strecke sei die alte Dame aber unvermittelt auf die Straße getreten und von dem Motorrad erfasst worden. Schwer verletzt wurde sie in eine Klinik gebracht, wo sie am Freitag starb. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch ermittelt. dpa/lnw