Frau fährt nach Unfall plötzlich los und schleift Mann mit

Mönchengladbach. Bei einer Auseinandersetzung nach einem Verkehrsunfall sind in Mönchengladbach zwei Menschen verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Mann und eine 48-jährige Frau waren am Abend mit ihren Wagen zusammengestoßen. Anschließend sprachen sie am Autofenster der Frau miteinander. Dann fuhr die Frau plötzlich los. Der Mann hielt sich an ihrem Auto fest und wurde über 100 Meter mitgeschleift, bis die Frau die Bebauung in einem Kreisverkehr rammte. Der Mann brach sich die Beine. Gegen die leichtverletzte Frau wird ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter Unfallflucht. dpa