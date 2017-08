Fliegerbombe entschärft: 1500 Menschen evakuiert

Bochum. Wegen der Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg haben in Bochum am Montagabend etwa 1500 Menschen zeitweise ihre Häuser verlassen müssen. Rund um den Fundort im Stadtteil Weitmar im Süden der Stadt legte die Feuerwehr einen Evakuierungsbereich von 250 Metern fest, wie ein Sprecher mitteilte. Der nahe Autobahnzubringer A448 war jedoch nicht betroffen. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkam, konnte auf ein Schulgebäude ausweichen. Die 250-Kilo-Bombe wurde am späten Abend entschärft, die Sperrung wurde aufgehoben. Der Blindgänger war am Nachmittag entdeckt worden. dpa/lnw