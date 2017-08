Feuer zerstört Fachwerkhaus

Gütersloh. Ein Fachwerkhaus ist in der Nacht zu Sonntag in Gütersloh vollständig ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, die Bewohner waren nicht zu Hause, teilte die Polizei mit. Nach erster Ursachenermittlung schloss die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Der Schaden wurde auf rund 400 000 Euro geschätzt. Passanten waren in der Nacht auf den Brand aufmerksam geworden und hatten Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Flammen das Wohnhaus zerstörten, hieß es. dpa/lnw