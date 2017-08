Fachleute suchen nach Ursache für Kölner Seilbahn-Notfall

Köln. Nach dem Seilbahn-Notfall in Köln hat am Mittwoch ein externer Gutachter mit der Ursachenklärung begonnen. Fachleute des Instituts für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart hätten angefangen, die Seile zu untersuchen, teilten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit. So wollen sie herausfinden, warum sich am Sonntag ein Hilfsseil um eine der Fahrkabinen gewickelt hatte. 65 Fahrgäste hingen dadurch stundenlang in der Luft fest.

Unterdessen schaut die KVB, wie sie den Betroffenen „eine Freude machen“ kann. KVB-Sprecher Matthias Pesch sagte, Mitarbeiter seien dabei, alle Insassen anzurufen, um sie zu fragen, worüber sie sich freuen würden. „Das können Phantasialand-Gutscheine für die Kinder sein, FC-Karten oder auch Tickets für die Philharmonie“, erklärte Pesch. Zudem bekomme jeder einen Brief sowie einen Blumenstrauß als Entschuldigung.

dpa/lnw