FCN und Union trennen sich 2:2 - Sandhausen Tabellenführer

Düsseldorf. Sandhausen führt ein punktgleiches Quintett in der 2. Liga an. Nürnberg und Berlin trennen sich im Topspiel 2:2. Absteiger Ingolstadt steht nach der dritten Niederlage am Tabellen-Ende. Bielefeld kann am Montag an die Spitze springen.

Der SV Sandhausen steht nach drei Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Dabei profitierte der Club vom 2:2-Unentschieden im Topspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Union Berlin.

Das Team von Trainer Jens Keller führte dank der Tore von Simon Hedlund (47.) und Sebastian Polter (66.) bis kurz vor Abpfiff, ehe Hanno Behrens dem entthronten „Club“ mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) zumindest das Remis rettete.

„Im Nachhinein ist das Unentschieden ärgerlich, weil wir bis zwei Minuten vor Schluss noch führen“, klagte Union-Coach Jens Keller. Nürnbergs Last-Minute-Schütze Behrens war am Ende zufrieden. „Auch wenn wir die bessere Mannschaft waren und mehr Torchancen hatten, müssen wir nach dem Spielverlauf mit dem Punkt leben.“

Einen besorgniserregenden Fehlstart legte Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt hin. Die Schanzer warten noch auf den ersten Punkt und sind Letzter. Zwar gelangen beim 2:4 daheim gegen Jahn Regensburg durch Sonny Kittel (52.) und Marvin Matip (58.) die ersten Saisontore. Am Ende ging der Aufsteiger nach Treffern von Joshua Mees (28.), Jann George (73./79.) und Jonas Nietfeld (90.+3) als verdienter Sieger vom Platz.

Klar, dass FC-Trainer Maik Walpurgis immer mehr in den Fokus gerät. Doch Ingolstadts Kapitän Marvin Matip wiegelte ab: „Der Trainer stand nicht auf dem Platz, sondern wir standen auf dem Platz. Jetzt müssen wir endlich mal Gas geben.“

Auch Geschäftsführer Harald Gärnter nahm die Spieler in die Pflicht. Die Gründe für die Talfahrt seien vielschichtig: „Wir müssen jetzt kühlen Kopf bewahren. Aber es ist kurz vor Zwölf. Die Mannschaft muss endlich mal auf dem Platz zeigen, was sie kann“, sagte Gärnter.

Im dritten Sonntagsspiel gelang Aufsteiger Holstein Kiel mit dem 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth einen weitere Überraschung.

Sandhausen führt nach dem 4:0-Sieg bei Dynamo Dresden das breite Vorderfeld mit sieben Punkten vor den ebenfalls noch unbesiegten Teams aus Düsseldorf, Nürnberg, Darmstadt und Berlin an. Allerdings kann sich Arminia Bielefeld mit einem Heimsieg am Montagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum an die Tabellenspitze setzen.

