Extrem starker Hurrikan „Irma“ erreicht Karibikinsel Barbuda

San Juan. In der Karibik bereiten sich die Menschen auf das Schlimmste vor: Der gefährliche Hurrikan „Irma“ traf auf der kleinen Insel Barbuda erstmals auf Land. Die Wetterstationen des US-Hurrikanzentrums der Wetterbehörde NOAA meldeten Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometern in der Stunde. Der Hurrikan der höchsten Stufe fünf könnte katastrophale Schäden anrichten, warnte das Hurrikanzentrum. Bis zum Wochenende könnte „Irma“ den US-Staat Florida erreichen. In Puerto Rico wurde der Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert. dpa