Ex-Ministerin Schröder: Amtszeit von Kanzlern begrenzen

Berlin. Die frühere Familienministerin und scheidende Bundestagsabgeordnete Kristina Schröder befürwortet eine gesetzliche Begrenzung der Amtszeit von Bundeskanzlern. „Für unsere nächste Bundeskanzlerin oder unseren nächsten Kanzler könnte ich mir tatsächlich vorstellen, die Amtszeit zu begrenzen“, sagte die CDU-Politikerin der „Welt am Sonntag“. So würde auch das Dilemma für den Amtsinhaber aufgelöst, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu finden. CDU-Chefin Angela Merkel ist seit 2005 Kanzlerin und will sich diesen September für weitere vier Jahre wählen lassen. dpa