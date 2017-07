Essen angebrannt: Mann rettet schlafenden Nachbarn

Bochum. Ein Mann hat in Bochum seinem Nachbarn vermutlich das Leben gerettet, zumindest aber einen Brand verhindert. Er habe am Samstag das Piepen des Rauchmelders im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gehört, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin habe der Mann an der Tür geklingelt und geklopft. Als das alles nichts half, brach er die Wohnungstür auf, weckte seinen schlafenden Nachbarn und brachte ihn in Sicherheit. Laut Feuerwehr war Essen auf dem Herd angebrannt, weshalb der Rauchmelder Alarm schlug. Sechs Menschen mussten wegen der Rauchgase vom Rettungsdienst versorgt werden, drei von ihnen wurden den Angaben nach vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Darunter waren der Retter und sein Nachbar. dpa/lnw