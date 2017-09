Es mieft in Massen

In einigen Teilen des Stadtteils Massen liegt ein unangenehmer Geruch in der Luft. Es riecht nach Heidelbeeren - aber so stark, dass es einigen Bewohnern von Obermassen richtig stinkt. Der Geruch habe etwas Künstliches, erinnere an verdorbene Milch.

Nun fragt sich eine Anwohnerin, wo der Geruch wohl herkommen mag. Und sie hat einen Verdacht. Denn vor einigen Jahren gab es schon einmal ein solches Problem. Ganz in der Nähe von Obermassen liegt eine Fabrik, die künstliche Aromastoffe herstellt.

Und früher konnte man in Massen riechen, was gerade produziert wurde. Ein Duft nach Gummibärchen war sehr angenehm. Manchmal roch es auch nach Brühwürfeln. Das war nicht so schön.

Ob der Geruch nun auch wieder auf diese Firma zurückzuführen ist, muss aber noch geprüft werden. Das Unternehmen hatte seinerzeit viel Geld ausgegeben, um Belüftungs- und Filteranlagen zu bauen.

Seitdem riecht man nur noch selten etwas in Massen. Das Unternehmen sagt, dass man es sehr ernst nehme, wenn sich jemand über Gerüche ärgert.

Nun will man dort nachschauen, ob irgendein Fehler vorliegt. Das Ergebnis dieser Prüfung soll in ein paar Tagen bekannt gegeben werden.