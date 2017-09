Erklärung: Union will starken Staat für mehr Sicherheit

Berlin. Die Union will in der nächsten Legislaturperiode die Polizei verstärken und Gesetze verschärfen, um Kriminalität, Terrorismus und Extremismus effektiver zu bekämpfen. „Wir stehen für einen starken Staat, der die Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz seiner Bürger ernst nimmt“, heißt es in einer heute veröffentlichten „Berliner Erklärung“. Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellte sie gemeinsam mit den der Union angehörenden Innen- und Justizministern der Länder vor. dpa