Ein Mann stellt einem Papagei einen Joghurt hin, der Papagei macht hinein. Am zweiten Tag passiert das Gleiche. Der Mann droht: „Wenn du das noch mal machst, dann schneide ich dir eine Glatze!“ Am nächsten Tag sitzt der Papagei mit Glatze am Fenster, da kommt ein Mann ohne Haare vorbei. Fragt der Papagei: „Na, auch in den Pudding gemacht?“