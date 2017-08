Elf Jahre alter Raubmord in Hagen vor Aufklärung

Hagen. Der Raubmord an einem 55-jährigen Hagener Unternehmer steht nach fast elf Jahren kurz vor der Aufklärung. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein Spezialeinsatzkommando bereits am vergangenen Donnerstag einen Tatverdächtigen bei der Einreise aus Bosnien-Herzegovina am Dortmunder Flughafen festgenommen. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein mutmaßlicher Mittäter verbüßt nach Polizeiangaben bereits in anderer Sache eine mehrjährige Haftstrafe in der JVA Werl. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen auf einer Pressekonferenz am frühen Diensttagnachmittag (13.30 Uhr) über den Ermittlungserfolg informieren. Zunächst hatte die „Westfalenpost“ über die Festnahme berichtet.

Im November 2006 hatten zwei maskierte Männer den Hagener Geschäftsmann in seinem Einfamilienhaus getötet und seine 52 Jahre alte Lebensgefährtin schwer verletzt. Sie erbeuteten wertvollen Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 100 000 Euro.

