Eishockey-Stürmer Jones wechselt von Iserlohn nach Köln

Köln. Die Kölner Haie haben Blair Jones verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, wechselt der 30 Jahre alte Stürmer von den Iserlohn Roosters an den Rhein. „Blair Jones ist ein großer, stabiler Mittelstürmer mit einem sehr guten Schuss, der genau in unsere Organisation passt. Nach vielen Gesprächen und ausgiebiger Recherche sind wir von der Verpflichtung überzeugt“, sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. Jones absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 DEL-Spiele für den Kölner Ligakonkurrenten aus Iserlohn. Dabei erzielte der Kanadier sieben Tore und gab zwölf Vorlagen. dpa