Einmal um die ganze Welt – das ist das Ziel von Ralf Falkowski. Der Kamener ist Freitagabend in Düsseldorf in den Flieger nach Island gestiegen. Er möchte gerne alle sieben Kontinente der bereisen. Einen genauen Plan, wann es wohin geht, hat er aber noch nicht. Wenn ihm ein Ort besonders gut gefällt, dann will er dort auch länger bleiben. Vor einigen Wochen gab es schon eine Abschiedsfeier, auf der er alle seine Freunde noch einmal gesehen hat. Denn wie lange genau er weg sein wird, weiß der Kamener noch nicht. Die ersten drei Stationen der langen Reise stehen aber schon fest. Das erste Ziel ist Island. Von dort geht es nach nach Kanada und dann nach Seattle. Der 48-Jährige hat auch einen Internetblog. Dort wird er während seiner Reisen Bilder hochladen und schreiben, wo er gerade ist. So können auch seine Freunde sehen, welches Land sich Ralf Falkowski gerade anschaut. Der Blog ist zu sehen unter www.reisenistentdecken.de.