Eine Reise in die Geschichte

Vor etwa 30 Jahren schloss das letzte Bergwerk in Kamen. Bis dahin wurde viele Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Doch der große Förderturm, den die Bergleute als „Fördergerüst“ bezeichnen, ist das Wahrzeichen der Stadt geblieben, zusammen mit dem Schiefen Turm der Pauluskirche.

Am Samstag, 9. September, gibt es nun die Möglichkeit, die alten Anlagen der Bergleute zu besichtigen. Ab 10.30 Uhr läuft das Programm. Spannend dürfte es sein, die großen Maschinen zu sehen, für die ganze Hallen gebaut worden sind.

In der Fördermaschinenhalle steht die Fördermaschine.

Sie war dazu da, das Förderseil anzutreiben. Mit dem Seil wurde der Aufzug betrieben, mit denen Materialien in die Tiefe befördert wurden. Über 1200 Meter tief war der Schacht. In mehreren Etagen waren die Bergleute aktiv, um die Kohle zu fördern. Das war harte Arbeit. Als der Bergbau ausgelaufen ist, haben sich moderne Firmen auf dem Gelände unter dem Förderturm angesiedelt. Es ist ein Wandel in der Arbeitswelt eingetreten. Deswegen nennt man diese Entwicklung Strukturwandel.