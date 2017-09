Einbrecher schlägt 85-Jährige nieder und sperrt sie ein

Herne. Eine 85-Jährige ist am Samstag von einem Einbrecher in Herne überfallen und einsperrt worden. Die Rentnerin war auf dem Weg in ihre Wohnung und ließ sich von einem vermeintlichen Handwerker die Haustür aufhalten, wie die Polizei Bochum am Sonntag mitteilte. Nachdem die 85-Jährige auch ihre Wohnungstür geöffnet hatte, schlug der Mann sie nieder. Danach sperrte er die Frau in das Badezimmer und raubte die Wohnung aus. Der Täter ist weiterhin flüchtig. dpa/lnw