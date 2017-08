Ein Toter und mehrere Verletzte nach Unfall im Kreis Lippe

Horn-Bad Meinberg. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) ist ein 26-Jähriger aus Bad Meinberg gestorben. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am Montag mit einem Motorrad in Richtung Paderborn unterwegs. Dabei habe er nach Aussagen von Zeugen mehrere Autos überholt. In Höhe der Abfahrt Bellenberger Straße prallte er gegen das Auto eines 73-Jährigen, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und nach links abbiegen wollte. Der 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Auto und Motorrad brannten völlig aus. Die Insassen des Autos aus dem Raum Herford - die 73 Jahre alte Ehefrau des Fahrers und ein weiteres Ehepaar im Alter von 77 und 69 Jahren - erlitten zum Teil schwerste Brandverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser nach Hamburg, Dortmund, Detmold und Paderborn gebracht. Die B1 war mehrere Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ein Sachverständiger klären. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Detmold zu melden.

dpa/lnw