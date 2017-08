Ein Haus wie ein Monitor

Neben der neuen Sparkasse am Rathaus soll ein weiteres Gebäude gebaut werden. Es hat einen ganz ungewöhnlichen Namen: Es soll den Namen „Stadtfenster“ bekommen.

Das Gebäude heißt so, weil es aussieht wie ein riesengroßer Monitor und weil es mitten in der Innenstadt gegenüber vom Rathaus liegt. In dem Haus sollen viele neue Wohnungen entstehen. Sie alle sollen so gebaut sein, dass dort auch ältere Menschen leben können, die nicht mehr so gut laufen können oder sogar im Rollstuhl sitzen.

Die Baugesellschaft UKBS will das Gebäude bauen. UKBS ist die Abkürzung für Unnaer Kreis- bau- und Siedlungsgesellschaft. An der UKBS sind die meisten Städte und Gemeinde im Kreis Unna beteiligt, auch die Stadt Bergkamen. Deshalb verwirklicht die UKBS auch oft Projekte, die den Städten besonders am Herzen liegen. Auch die Stadt Bergkamen wollte für die noch freie Fläche gegenüber vom Rathaus ein interessantes Gebäude. Deshalb hat sie die UKBS gefragt, ob sie nicht dort bauen kann. Das neue Gebäude soll Anfang 2019 fertig sein.