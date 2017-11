Ein Boot aus Flaschen: Der Künstler Michael Fliri hat ein Boot aus ungefähr 5000 Plastikflaschen zus

Ein Boot aus Flaschen: Der Künstler Michael Fliri hat ein Boot aus ungefähr 5000 Plastikflaschen zusammen gebastelt. Zum ersten Mal hat der Künstler so ein Boot vor etwa zehn Jahren gebaut. Damals hatte er Sehnsucht nach dem Meer. Jetzt baute er ein neues Boot. Es soll an die Menschen erinnern, die aus ihrer Heimat flüchten und mit kleinen Booten über das Mittelmeer von Afrika nach Europa kommen. Oft sind diese Boote sehr unsicher. Und die Fahrt ist gefährlich. Das Boot von Michael Fliri ist gerade in einer Ausstellung in unserem Nachbarland Belgien zu sehen.