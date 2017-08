Duisburgs OB fordert zügige Lösungen nach A40-Sperrung

Duisburg. Nach der Sperrung der viel befahrenen Rheinbrücke auf der Autobahn 40 fordert Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) schnelle Lösungen. „Ich erwarte von der Landesregierung eine klare und verlässliche Aussage, wann und wie die Brücke wieder zur Verfügung steht“, sagte Link am Mittwoch kurz vor dem Krisengipfel mit Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in Duisburg.

Wüst will dort Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Behörden über Sanierungspläne und einen Krisenfahrplan informieren. Dazu sollen Ergebnisse einer Expertenkommission vorgelegt werden.

Ein Verkehrskollaps am Logistikstandort Duisburg könne nur verhindert werden, wenn der erforderliche Neubau maximal beschleunigt werde, mahnte Link. „Wir brauchen so schnell wie möglich Verkehr, der fließen kann“, sagte er vor dem Treffen.

Die marode Brücke Neuenkamp auf der Autobahn 40 bei Duisburg ist seit einer Woche wegen eines Risses in der Seilverankerung in beide Richtungen für Autos und Lastwagen dicht. Wegen der Sperrung der wichtigen Ost-West-Verbindung müssen Pendler und Lastwagenfahrer Umwege und kilometerlange Staus in Kauf nehmen.

