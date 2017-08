Düsseldorf erfolgreich: 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf ist der Sprung in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstag bezwang das Team von Trainer Friedhelm Funkel den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und kletterte am 3. Spieltag mit nunmehr sieben Punkten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Vor 25 227 Zuschauern in Düsseldorf erzielten Ihlas Bebou (43. Minute) und Florian Neuhaus (76.) die Tore. Die Fortuna spielte effektiv und nutzte die erste Torchance der Partie durch den Kopfball von Bebou zur Führung. Kaiserslautern hielt dagegen, blieb aber im Angriff harmlos und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. dpa