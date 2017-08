Düsseldorf 2. Liga-Tabellenführer: 2:1 gegen SV Sandhausen

Sandhausen. Joker Rouwen Hennings hat Fortuna Düsseldorf für mindestens eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag traf der Stürmer am Sonntag in der 90. Minute zum 2:1 beim SV Sandhausen und sorgte für die erste Liga-Niederlage der Gastgeber. Mit zehn Punkten stehen die Düsseldorfer dank der mehr geschossenen Toren vor den punktgleichen Teams aus Darmstadt und Bielefeld auf Rang eins. Vor 6769 Zuschauern im BWT-Stadion am Hardtwald war Sandhausen durch Lucas Höler verdient in Führung gegangen (22. Minute). In der 51. Minute erzielte Ihlas Bebou den Ausgleich, ehe Hennings der Siegtreffer gelang. dpa