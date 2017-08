Drei Männer in Düsseldorf niedergestochen: Waffe gefunden

Düsseldorf. Nach einer blutigen Messerattacke mit drei Verletzten in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei die Tatwaffe entdeckt. Das Messer sei in einem Mülleimer gefunden und sichergestellt worden. „Es befinden sich auch Spuren daran, die nun ausgewertet werden“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage.

Am frühen Sonntagmorgen waren an der „längsten Theke der Welt“ zwei Gruppen unter dem Einfluss von reichlich Alkohol aneinander geraten. Erst wurde aggressiv gepöbelt, dann flogen die Fäuste, bis schließlich einer der Beteiligten ein Messer zückte. Die Verletzten im Alter von 19 bis 21 Jahren waren nicht in Lebensgefahr, mussten aber stationär in Kliniken.

Das Geschehen habe sich über mehrere Gassen der Altstadt erstreckt und müsse von vielen Menschen beobachtet worden sein. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die einzelne Vorfälle gesehen oder möglicherweise sogar mit dem Handy gefilmt haben. Neben den drei Opfern sei bislang nur noch ein weiterer 21-Jähriger identifiziert, dessen Beteiligung aber noch unklar sei.

dpa/lnw