Lloret de Mar. Drei deutsche Touristen sind an der Costa Brava wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen worden. Die zwischen 24 und 25 Jahre alten Männer sollen in einem Hostel im Urlaubsort Lloret de Mar eine 19-Jährige vergewaltigt haben. Die Tat soll sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignet haben. Die Frau soll Anzeige erstattet haben. dpa