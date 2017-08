Dortmunder U23-Torwart wechselt zum TSV 1860 München

München. Fußball-Torhüter Hendrik Bonmann wechselt von der U23 von Borussia Dortmund zum Regionalligisten TSV 1860 München. Der 23-Jährige verlasse den BVB auf eigenen Wunsch, wie der Bundesligist auf am Donnerstag mitteilte. Bonmann saß bei Champions-League-Spielen mehrmals auf der Ersatzbank und absolvierte für Borussia Dortmund insgesamt 73 Spiele in der 3. Liga und der Regionalliga. Wegen einer Sprunggelenksverletzung kam er in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. dpa/lby