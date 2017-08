Dietmar Bär würde gerne mal auf Weingut mitarbeiten

Berlin/Köln/Daun. Schauspieler Dietmar Bär (56) würde gerne einmal ein paar Monate auf einem Weingut verbringen, um den Winzer bei der Arbeit zu begleiten. „Das Tollste wäre natürlich, alle vier Jahreszeiten in einem Winzerleben mitzukriegen“, sagte Bär der Deutschen Presse-Agentur. Ihn interessiere, wie „vernünftiger Weinbau“ betrieben werde. Er trinke auch sehr gerne Wein, sagte Bär. „Wein ist ja wirklich eines der ältesten, biblischen Getränke.“ Interesse, selbst Winzer zu werden, habe er aber nicht.

Derzeit habe er aber dafür keine Zeit, sagte Bär, der als Kölner „Tatort“-Kommissar Freddy Schenk bekannt ist. „Das passt im Moment gar nicht so ins Arbeitsleben.“ Bär ist drei Mal im Jahr für Dreharbeiten des Kölner „Tatorts“ eingebunden und spielt als Gast am Schauspielhaus Bochum. Am 23. September ist beim Krimifestival „Tatort Eifel“ in Daun (Kreis Vulkaneifel) als Jurymitglied bei der Verleihung der Roland-Filmpreise dabei.

dpa/lrs