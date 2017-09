Die DLRG stellt sich vor

An den Stränden von Nord- und Ostsee passen Rettungsschwimmer der DLRG auf, dass keiner der Badegäste ertrinkt. Viele der Rettungsschwimmer sind selbst von weit her angereist, um im Urlaub anderen Menschen zu helfen. Ortsgruppen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gibt es nämlich in ganz Deutschland. In Unna gibt es die Gruppe nun sogar seit 60 Jahren. Das will die DLRG feiern.

Am Samstag, 16. September, gibt es im Vereinsheim an der Bornekampstraße ganz in der Nähe des Freibades ab 11 Uhr einen Tag der offenen Tür. Bei leckerem Essen und Spielen können die Besucher dort mit den Vereinsmitgliedern einen schönen Tag verleben. Aber natürlich will sich die DLRG-Gruppe auch vorstellen und dabei zeigen, womit sie sich eigentlich beschäftigt.

Um für den Rettungseinsatz am offenen Gewässer gut vorbereitet zu sein, üben die Mitglieder das ganze Jahr über. Ausbildung und Training im Wasser sind für die Rettungsschwimmer natürlich besonders wichtig, machen aber nur einen Teil des Ganzen aus. Wer für die DLRG im Einsatz ist, sollte zum Beispiel auch ein Funkgerät bedienen oder vielleicht sogar ein Boot steuern können. Und natürlich sind Erste-Hilfe-Techniken gefragt.