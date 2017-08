Die Bayern kommen

Am Samstag spielt der FC Bayern München im Supercup gegen Borussia Dortmund. Bereits einen Tag vorher, am Freitag, 4. August, reisen die Fußballspieler in Methler an. Denn sie übernachten in der Sportschule Kaiserau. Mit etwas Glück kann man ein Foto mit Mats Hummels oder Robert Lewandowski bekommen. Die Spieler des Meisterclubs sollen gegen 18.30 Uhr mit ihrem Mannschaftsbus am Sporthotel ankommen. Ein öffentliches Training gibt es nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern-Spieler im Sporthotel in Kaiserau übernachten. Seit 2016 sind sie jetzt schon das vierte Mal dort. Vor zwei Bundesliga-Spielen und einem Supercup-Spiel bei Borussia Dortmund haben sie bereits in der Sportschule übernachtet. Auch der neue Sportdirektorvom FC Bayern, Hasan Salihamidzic, wird erwartet. Ihn haben die Bayern als Nachfolger von Matthias Sammer vorgestellt.