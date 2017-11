Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor der in dieser Woche anstehenden großen Zahl an Quartalsberichten mit angezogener Handbremse agiert. Der Dax sank zum Handelsschluss um 0,07 Prozent auf 13 468,79 Punkte. Der Eurokurs fiel zeitweise unter 1,16 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1602 Dollar. dpa